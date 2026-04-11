Ottant’anni fa, un’istituzione finanziaria nacque con l’obiettivo di sostenere l’economia del paese. In passato, fu ideato un piano da parte di un dirigente importante per contribuire alla stabilità nazionale. La banca si distaccò dall’idea di essere controllata solo da un singolo ente e si sviluppò come un ente con una vocazione collettiva. Oggi, questa banca festeggia il suo ottantesimo anniversario.

L’istituto finanziario che oggi celebra gli ottant’anni dalla sua nascita nacque con una vocazione collettiva, distanziandosi dall’idea di un ente controllato esclusivamente dalla Comit. I documenti relativi alla gestione di Piazzetta Cuccia rivelano come l’iniziativa di Mattioli puntasse a creare un organismo partecipativo, coinvolgendo un ampio ventaglio di attori economici per garantire stabilità al sistema creditizio post-bellico. Le carte storiche indicano che il nome Mediobanca fu deciso poco prima dell’avvio ufficiale delle attività, sostituendo la denominazione Unionbanca che era stata inizialmente ipotizzata. Questa scelta rifletteva la volontà di presentare il nuovo soggetto non come un’estensione di una singola banca, ma come un’impresa aperta a diversi contributi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mediobanca, 80 anni fa il piano di Mattioli per salvare l’Italia

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