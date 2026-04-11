Maturità 2026 nella domanda come commissario è possibile indicare il proprio comune o distretto di servizio? PILLOLE DI QUESTION TIME

Durante il question time dell’8 aprile 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, si è parlato delle procedure per la formazione delle commissioni degli esami di Stato. È stato chiesto se, nella domanda per diventare commissario, sia possibile indicare il proprio comune o distretto di servizio. La discussione è stata condotta da Andrea Carlino e ha visto la partecipazione di Stefano Cavallini, rappresentante di ANIEF.

Nel question time dell’8 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Stefano Cavallini, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stato affrontato il tema delle procedure per la composizione delle commissioni degli esami di Stato 2026. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle modalità e sulle scadenze per la presentazione delle candidature come commissari o presidenti di commissione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it GPS 2026, supplenze brevi non consecutive: modalità di inserimento nella domanda. Pillole di Question TimeNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata... Provincia delle GPS 2026: unica per tutte le classi di concorso, si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni. Pillole di Question TimeNel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa... Temi più discussi: Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assenti; Commissari esterni Maturità 2026, tutti i docenti sono obbligati a presentare domanda?; Maturità 2026: come inviare la MAD per sostituire commissari esterni o presidenti di commissione; Commissioni Maturità 2026: circolare per i docenti che devono o possono fare domanda. Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assentiNel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino ... orizzontescuola.it Commissioni Maturità 2026, i docenti possono presentare domanda anche come presidente: la scadenza è il 13 aprileLa formazione delle commissioni per l’esame di maturità dell’anno scolastico 2025/2026 segue regole precise stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota 90455 del 5 marzo 2026. Un ruo ... tecnicadellascuola.it Ho fatto per la prima volta la Domanda per l’esame di maturità come commissario esterno. Ho messo il Comune di residenza come preferenza e non ho inserito altre province, eccetto quella di residenza ovviamente. Pensavo che si potesse dare un ordine di p - facebook.com facebook Dimentichiamoci gli studenti che, durante l'esame di maturità 2025, avevano volutamente rifiutato per protesta il colloquio orale: quest'anno, la cosiddetta "scena muta" comporterà la bocciatura. tuttoscuola.com/maturita-2026-… x.com