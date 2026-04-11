Materia Comune i cartelli abusivi staccati dai cittadini diventano un' opera d' arte

Una nuova installazione intitolata “Materia Comune, dalla cura della città all’arte condivisa” di Alessio D'Angeli trasforma i cartelli abusivi rimossi dai cittadini in opere d'arte. I cartelli, spesso considerati elementi di degrado urbano, sono stati recuperati e riutilizzati come parte di un progetto artistico che coinvolge la comunità. L'iniziativa mira a promuovere un cambiamento nel rapporto tra spazi pubblici e cittadini, attraverso un uso creativo di materiali di recupero.

Da cartelli abusivi a opere d'arte. L'installazione “Materia Comune, dalla cura della città all’arte condivisa” di Alessio D'Angeli apre le porte alla città.Nata dalla challenge “Staccali Tutti”, promossa da Retake Roma, è il frutto della rimozione di cartelli abusivi in giro per la capitale. “I. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Fitte e gremite, le prime pagine del Foglio diventano un’opera d’arte Sassari ride: i cartelli diventano teatro goliardicoSassari vive oggi un momento di leggerezza collettiva grazie a una tradizione che si rinnova ogni anno con grande successo. Temi più discussi: Materia Comune – dalla cura della città all'arte condivisa, quando l'impegno civico diventa arte; Roma, i cartelli abusivi rimossi diventano arte: apre all’Eur la mostra Materia Comune; A Roma i rifiuti diventano arte: Materia Comune, il progetto che rigenera la città; A Roma i rifiuti diventano arte, al via la mostra Materia Comune. Materia Comune a La Vaccheria: dalla cura urbana all’opera collettivaMateria Comune – dalla cura della città all’arte condivisa inaugura venerdì 10 aprile alle 18.00 a La Vaccheria di Roma. ecoincitta.it «Materia Comune – dalla cura della città all’arte condivisa», quando l'impegno civico diventa arteIl progetto artistico nasce dalla rimozione dei cartelli abusivi disseminati nella Capitale, operazione promossa da Retake e patrocinata dall’Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti ... roma.corriere.it Ciao mi aiutate a capire Ipotizziamo comune grande, acquisto materiale informatico 180.0000. Negoziata senza bando. A parte in caso di minore spesa in quali casi la somma torna in economia Può andare anche nel FPV Grazie mille a chi mi vorrà aiutar - facebook.com facebook