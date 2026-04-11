Masters che spettacolo | Lowry fa buca in uno

Nella terza giornata di competizione ad Augusta, i giocatori si sono sfidati sotto il sole, con alcuni che hanno avuto difficoltà a tenere il ritmo. Tra i protagonisti, uno dei favoriti ha deciso di non partecipare alla partita, lasciando spazio ad altri per emergere. Nel frattempo, il pubblico ha seguito con attenzione le performance dei vari concorrenti, mentre il campione in carica ha cominciato con un inizio difficile, perdendo alcune posizioni in classifica.

Che spettacolo al Masters. Brividi e grande gioco nella terza giornata: Shane Lowry centra una hole in one alla 6, è soltanto la settima volta che succede in quella buca in novanta edizioni, Lo stesso Lowry ne aveva fatta un’altra, alla 16, esattamente dieci anni fa, nel 2016. La terza giornata è il Moving Day, il giorno in cui si va all’attacco. Lo fa benissimo Scottie Scheffler, che però partiva cosi indietro che non poteva sperare di dare fastidio a McIlroy. Lo fa altrettanto bene Patrick Reed che inizia con tre birdie consecutivi e dopo mezz’ora di gioco si trova ad appena due colpi da Rory che sul tee della 1 ne aveva sei di vantaggio. Anche Sam Burns va a mille.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Masters che spettacolo: Lowry fa buca in uno Kvara fa quello che vuole. Psg-Chelsea è uno spettacolo: 5-2!Show assoluto al Parc Des Princes di Parigi dove il Psg travolge il Chelsea 5-2 al termine di una partita bellissima: protagonista nel finale Khvicha... Leggi anche: “La festa ti fa bella”, al San Matteo uno spettacolo sull’universo femminile tra ironia e poesia