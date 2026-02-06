Mario Adinolfi rivela che Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset per Discovery | Un miliardo per 5 anni

Mario Adinolfi rivela che Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset per andare a Discovery. Secondo le voci, la conduttrice starebbe valutando un’offerta di un miliardo di euro per cinque anni. La scelta potrebbe cambiare gli equilibri della televisione italiana, ma ancora niente di ufficiale.

Maria De Filippi potrebbe dire addio a Mediaset per andare a Discovery. A sostenerlo è il giornalista Mario Adinolfi, secondo cui lo storico volto di Canale 5 starebbe valutando un contratto miliardario offerto da Warner Bros. Discovery, chiudendo così un matrimonio televisivo di oltre 30 anni. La clamorosa indiscrezione sarebbe supportata dai rapporti non più idilliaci tra la conduttrice, Marina e Piersilvio Berlusconi. I presunti attriti tra Maria De Filippi e Mediaset Nella ricostruzione pubblicata sul suo blog Il Substack di Mario, Adinolfi fa riferimento alle voci di addio di Maria De Filippi nel solco della causa da 160 milioni di euro intentata da Mediaset contro Fabrizio Corona, in cui è coinvolta anche la presentatrice e produttrice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Belen Rodriguez mette a tacere le voci di un presunto attrito con Maria De Filippi e chiarisce che il suo addio a Mediaset non ha nulla a che vedere con la conduttrice.

