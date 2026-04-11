Mangiare in aeroporto è diventato un lusso | un panino almeno 9 euro

Recentemente si è parlato dell’aumento dei prezzi dei pasti negli aeroporti, con un panino che può arrivare a costare almeno 9 euro. Questa situazione ha attirato l’attenzione di un ex sindaco, che ha commentato l’argomento, sottolineando come mangiare in questi luoghi sia diventato più costoso rispetto al passato. La discussione riguarda i prezzi praticati nei punti ristoro delle strutture aeroportuali e l’impatto sui viaggiatori.

L'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti interviene sul tema dell'aumento dei costi per un pranzo o una cena in aeroporto. "Mangiare in aeroporto è diventato un lusso. E non dovrebbe esserlo. Un panino almeno 9 euro. Acqua e caffè, e si arriva tranquillamente a 15 euro. Non è più una comodità: è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Roma, 12mila euro per un metro quadro: la mappa delle zone dove comprare casa è diventato un lusso Tivoli: è morto Pippo, il mago del panino diventato leggendaTitolare della storica panineria in via San Valerio Giuseppe La Rosa aveva 81 anni. Argomenti più discussi: Aeroporto Torino Caselle, è record assoluto: superata per la prima volta quota 500mila passeggeri nel mese di marzo; All'aeroporto la cena con i ristoranti stellati promossa dal Rotary Pescara Nord: fondi per L’Abbraccio dei Prematuri; I numeri da record dell’aeroporto di Genova nel 2025: passeggeri, costi e guadagni; Furbetti senza freni: all'aeroporto di Fiumicino la corsia di emergenza diventa un parcheggio abusivo. Dove mangiare ora a Torino: le nuove aperture tra brace, vino e bistrot x.com Patate e tonno ed è pronto da mangiare in pochi minuti - facebook.com facebook