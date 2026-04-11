Manfredonia incidente in città alle prime ore del mattino

Nelle prime ore del mattino a Manfredonia si è verificato un incidente vicino alla discesa della Croce, all'incrocio tra la Rampa del Torrione e Via Quattro Boccali. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto.

Incidente alle prime ore del mattino a Manfredonia, dove nei pressi della discesa della Croce, al bivio tra la Rampa del Torrione e Via Quattro Boccali. Per cause ancora da chiarire una C4 Cactus ed una Fiat Tipo si sono scontrate frontalmente. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, incidente in città alle prime ore del mattino Leggi anche: Due lievi scosse di terremoto tra Salernitano e Golfo di Policastro nelle prime ore del mattino Leggi anche: Manfredonia-Paganese alle ore 15.30 Temi più discussi: Carabinieri morirono in un incidente, Manfredonia ricorda Pastore; Violento impatto tra due auto al casello di Vasto Sud: feriti madre e figlio di Manfredonia; Incidente a Manfredonia, intervento sanitari 118 e personale Elisoccorso (FOTO VIDEO); Incidente stradale al casello di Vasto Sud: feriti madre e figlio di Manfredonia. Manfredonia ricorda il maresciallo Francesco Pastore: Cerchiamo di tenere accesa la fiamma del ricordoManfredonia ricorda il maresciallo Francesco Pastore: Cerchiamo di tenere accesa la fiamma del ricordo Oggi è una giornata particolare. La giornata del ... ilsipontino.net Carabinieri morirono in un incidente, Manfredonia ricorda Pastore(ANSA) - MANFREDONIA, 08 APR - Oggi è una giornata particolare. La giornata del ricordo in una città che ha dato i natali al giovane maresciallo dell'arma dei Carabinieri deceduto mentre era in servi ... msn.com Quotidiano l'Attacco. . MARASCO AUTOSOSPESO “Devo riflettere e capire qual è il vero ruolo della politica in Italia. Non è possibile che ci sia chi si sente un Dio in terra”. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/3xpswayc #lattacco #manfredonia #futuronazionale - facebook.com facebook Manfredonia, entra in una scuola per incontrare un'amica e dà un pugno a un collaboratore: denunciato x.com