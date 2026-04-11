A Milano, la Galleria Giò Marconi in via Tadino apre le sue porte con una mostra dedicata a Man Ray, intitolata

Nella Milano non esibizionista, tra memorie di verde (a Porta Venezia) e di saperi artigianali e familiari, la Galleria Giò Marconi in via Tadino è spazio allineato come gli altri comuni negozi, ma al numero civico 15 riserva esperienze artistiche esclusive. Da oggi al 24 luglio, la galleria presenta " Man Ray: M for Dictionary " a 50 anni dalla scomparsa del multimediale "uomo raggio di luce". Man Ray è il soprannome di Emmanuel Radnitzky (abbreviato in Ray), nato a Philadelphia nel 1890 da immigrati ebrei russi, molto attratto dai giochi di parole. E il sorriso di Giò Marconi, figlio di Giorgio che già aveva ospitato nel 1969 a Milano le prime e già celebri provocazioni dell’americano, vale come la più bella introduzione alla nuova retrospettiva curata da Yuval Etgar e Deborah D’Ippolito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Man Ray: M for Dictionary" , un viaggio dove tutto iniziò

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Man Ray: M for DictionaryE-Mail info: [email protected] Sito ufficiale: http://www.giomarconi.com ... arte.it

Tra luce ed ombra Negli esperimenti fotografici di Man Ray, oggetti semplici si trasformano perdendo la loro funzione quotidiana. Le uova non sono più solo uova, ma superfici da osservare, da attraversare con lo sguardo, da reinventare. È questo che mi affas - facebook.com facebook