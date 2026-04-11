Man Ray | M for Dictionary un viaggio dove tutto iniziò

Da ilgiorno.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, la Galleria Giò Marconi in via Tadino apre le sue porte con una mostra dedicata a Man Ray, intitolata

Nella Milano non esibizionista, tra memorie di verde (a Porta Venezia) e di saperi artigianali e familiari, la Galleria Giò Marconi in via Tadino è spazio allineato come gli altri comuni negozi, ma al numero civico 15 riserva esperienze artistiche esclusive. Da oggi al 24 luglio, la galleria presenta " Man Ray: M for Dictionary " a 50 anni dalla scomparsa del multimediale "uomo raggio di luce". Man Ray è il soprannome di Emmanuel Radnitzky (abbreviato in Ray), nato a Philadelphia nel 1890 da immigrati ebrei russi, molto attratto dai giochi di parole. E il sorriso di Giò Marconi, figlio di Giorgio che già aveva ospitato nel 1969 a Milano le prime e già celebri provocazioni dell’americano, vale come la più bella introduzione alla nuova retrospettiva curata da Yuval Etgar e Deborah D’Ippolito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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