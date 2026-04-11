Una madre racconta l’esperienza di avere una figlia affetta da cardiopatia congenita e come l’intervento di un medico abbia rappresentato un punto di svolta. La donna descrive il momento della diagnosi come un colpo duro, ma poi si concentra sulla speranza portata dall’operazione e dall’assistenza ricevuta. La testimonianza mette in luce il ruolo di un professionista che, attraverso le sue competenze, ha contribuito a ridare fiducia alla famiglia.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Sono madre di una bambina affetta da cardiopatia congenita: scoprire che un figlio è affetto da questa patologia e’ come un pugno in pieno viso. E tante altre madri si trovano nella mia stessa situazione. Viviamo nella disperazione di non poter riuscire ad assicurare le cure necessarie e adeguate ai nostri figli. Abbiamo il coraggio di “urlare” a gran voce, e non ci stancheremo mai di farlo, il nome del dottore che ci ha dato luce e speranza dove regnava solo buio: Guido Oppido”. A parlare è Maria, una di tante madri di bambini affetti da cardiopatie congenite curate dal cardiochirurgo Guido Oppido che, il 23 dicembre 2025 ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, deceduto il 21 febbraio nell’ ospedale Monaldi di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mamma bimba curata da Oppido: “Lui ci ha dato luce e speranza”

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