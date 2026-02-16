Bordighera smentita la mamma della bimba | Quando l’ha messa in macchina era morta da ore
La mamma della bambina di due anni ha smentito le sue dichiarazioni, affermando che la figlia era già morta da ore quando l’ha messa in macchina. La polizia ha ricostruito il percorso di circa venti chilometri, partendo da Perinaldo e arrivando a Bordighera, con il corpo senza vita della bambina e le altre due sorelline a bordo. La scena si è svolta lungo la strada provinciale, dove gli agenti hanno trovato tracce di una lotta e segni di sangue.
Un viaggio di circa venti chilometri, dalla zona di Perinaldo fino a Bordighera, con in auto il corpo senza vita della figlia di due anni e le altre due bambine. È questa l’ipotesi avanzata dalla procura di Imperia nella ricostruzione della tragedia in cui ha perso la vita la piccola Beatrice. Secondo quanto riportato nell’ordinanza del gip Massimiliano Botti, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per la madre Manuela Aiello, 43 anni, accusata di omicidio preterintenzionale, la bambina sarebbe già deceduta da diverse ore al momento in cui è stata caricata in auto. La donna, tuttavia, respinge ogni accusa e sostiene che la figlia “dormisse ancora” quando l’ha presa in braccio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
