Le intense precipitazioni che hanno interessato il Molise negli ultimi giorni hanno causato problemi di isolamento e difficoltà di accesso alle strutture sanitarie. In risposta, le autorità regionali stanno studiando un piano per rafforzare le misure di protezione degli ospedali situati nelle aree più vulnerabili. La revisione delle strategie di gestione sanitaria mira a prevenire futuri disagi causati dal maltempo e a garantire la continuità delle cure.

Le recenti e violente precipitazioni che hanno colpito il territorio molisano stanno spingendo la politica regionale a una necessaria revisione della gestione sanitaria, con l’obiettivo di garantire la sicurezza nelle zone di confine. Il governatore della regione, Roberti, ha infatti presentato ieri un’informativa al consiglio regionale per segnalare come le criticità infrastrutturali derivanti dal maltempo richiedano un intervento strutturale sulla rete ospedaliera. L’impatto del meteo sui collegamenti e la sfida della sicurezza territoriale. Le frane e gli smottamenti causati dalle precipitazioni hanno compromesso seriamente la viabilità, allungando i tempi di percorrenza tra il Molise, il basso Abruzzo e l’alta Puglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo e isolamento: il piano per blindare gli ospedali del Molise

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