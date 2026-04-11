Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17, la sala convegni del Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà la presentazione del volume Il Rinascimento a tavola. L’opera di Federico Valicenti, pubblicata da Villani editore, mette alla luce un manoscritto del 1524 attribuito ad Antonio Camuria di Lagonegro, rivelando una tradizione culinaria lucana colta e complessa che dialogava con le grandi corti italiane. Il recupero di un patrimonio gastronomico del Cinquecento. Il cuore della ricerca si concentra su un documento storico fondamentale risalente al 1524. Attraverso l’analisi di questo ricettario, Federico Valicenti ricostruisce il contesto sociale e culturale del Rinascimento in Lucania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucania e corti rinascimentali: scoperto il tesoro culinario del 1524

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