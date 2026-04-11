LIVE Paolini-Uchijima Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | tra poco l’ingresso in campo azzurre già qualificate

Tra pochi minuti si svolge la partita tra le squadre italiane e giapponesi valida per la BJK Cup 2026, già con le azzurre che si sono qualificate. La sfida vede coinvolti i doppi Paolini-Uchijima e ErraniPaolini contro le coppie Ho?umiAoyama. La diretta online segue l'incontro a partire dalle 11.00 e si aggiorna in tempo reale. La partita si gioca in un clima di attesa e tensione tra le nazionali coinvolte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.00 12.56 Buongiorno amici di OA Sport, dopo il match di Errani e Paolini che hanno chiuso matematicamente il tie contro il Giappone mandando l’Italia ancora una volta alle Final di Shenzen, Jas tornerà in campo tra poco per il singolare contro Uchijima. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e Moyuka Uchijima, valido per il terzo singolare del tie tra Italia e Giappone che lottano per decidere chi tra le due nazionali di tennis femminile prenderà parte alle prossime Finals di BJK Cup che verranno disputate dal 22 al 27 settembre a Shenzhen, in Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: tra poco l’ingresso in campo, azzurre già qualificate LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine... LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: il quarto singolare sarà necessario?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; BJK Cup, Cocciaretto batte Uchijima: ora LIVE Paolini; LIVE! Italia-Giappone 2-0: Errani/Paolini hanno il match point per le Final 8; BJK Cup, Italia-Giappone 3-0: Errani/Paolini chiudono il confronto, azzurre alle Finals. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 7-5, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le olimpioniche non sbagliano e riportano le azzurre alle FinalsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 12.53 Grazie mille per averci seguito, ... oasport.it LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: il quarto singolare sarà necessario?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella ... oasport.it #BJKCup qualif day1 AUS-GBR 0-2 Stojsavljevic d Gibson 76 75 Dart d Birrell 46 63 63 KAZ-CAN 1-1 Putintseva d Cross 63 75 #Andreescu d Zhiyenbayeva 64 76 ITA-JPN 2-0 #Cocciaretto d Uchijima 75 62 #Paolini d Sakatsume 63 x.com TENNIS - BILLIE JEAN KING CUP Parte bene il percorso di qualificazione per la BJK Cup. A #Velletri, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini vincono i rispettivi incontri su Uchijima e Sakatsume. la prima giornata si chiude con l'Italia in vantaggio di 2 a 0 sul - facebook.com facebook