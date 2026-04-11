LIVE Italia-Spagna 7-8 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello in difficoltà!

Al termine di una partita combattuta, la nazionale italiana di pallanuoto si trova sotto di un punto rispetto alla Spagna, con il punteggio attuale di 7-8. Nella fase finale, un gol di Cassia ha ridotto il divario, portando il punteggio a 7-8. La partita, valida per il campionato mondiale, è trasmessa in diretta streaming e aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.05? Gooooooooooooool, Cassia accorcia le distanze, Italia-Spagna 7-8. 1.38? Goooooooooooooool, Ferrero su rigore dopo aver vinto un challenge, Italia-Spagna 6-8. 1.42? Salva ancora Cannella su Vallas, grande prestazione in fase difensiva dell’azzurro. 3.51? Gooooooooooooool, Bruni dopo un grande assist di Carnesecchi, Italia-Spagna 5-8. 4.29? Goooooooooooooooool, Cassia, sinistro imprendibile, Italia-Spagna 4-8. 4.55? Gol di Valera, tiro forte sotto la traversa, Italia-Spagna 3-8. 5.08? Cannella salva su Granados. 6.19? Gol su rigore di Granados, ancora un fallo di Balzarini, Italia-Spagna 3-7. 7.39? Goooooooooooooool, Iocchi Gratta si sblocca uno dei migliori marcatori, Italia-Spagna 3-6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 7-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello in difficoltà! Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 3-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello in difficoltà! LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad...