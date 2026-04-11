LIVE Alcaraz-Vacherot ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | altro Sincaraz in arrivo? A breve l’ingresso in campo dell’iberico opposto al monegasco

Al momento si sta disputando il match tra Carlos Alcaraz e un avversario monegasco a Montecarlo, con aggiornamenti in tempo reale. L’incontro tra Alcaraz e Vacherot è previsto in diretta, mentre si attende anche l’eventuale ingresso in campo di un altro tennista spagnolo. La partita tra Sinner e Zverev, iniziata alle 13.30, si è conclusa alle 15.07 con la fine del confronto tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 15:07 Finisce qui la partita tra l’altoatesino e il teutonico. Il numero 2 del mondo con il risultato finale di 6-1 6-4 strappa il pass per l’ultimo atto del Masters 1000 monegasco e attende il vincitore di Alcaraz-Vacherot che scenderanno in campo alle 15:30. Rimanete sintonizzati! 14:18 Si è concluso da poco il primo set dell’incontro tra Sinner e Zverev. Il portacolori del bel paese si è aggiudicato il primo parziale con un netto 6-1. Finito il match non prima delle 15:30 scenderanno in campo per l’altra semifinale Alcaraz-Vacherot. 12:27 È appena terminato il primo match sul ”Campo Rainier III”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: altro ”Sincaraz” in arrivo? A breve l’ingresso in campo dell’iberico opposto al monegasco LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner alle 13:30. A seguire l’iberico opposto al monegasco nel primo pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner si afferma su Aliassime. A breve l’iberico contro il kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein, francese, sarà il giudice di sedia dell’incontro.