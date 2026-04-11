LIVE Alcaraz-Vacherot 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il monegasco tiene il primo turno di servizio

Al momento, nel primo turno di Montecarlo, il giocatore monegasco si trova in vantaggio rispetto all’avversario, mantenendo il servizio con successo. La partita tra Alcaraz e Vacherot è in corso, con il punteggio attuale di 0-1, e il monegasco sta affrontando bene il primo gioco di servizio. Più tardi, sarà possibile seguire anche l’incontro tra Sinner e Zverev, che inizierà alle 13.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 30-15 Largo il diritto lungolinea giocato in attacco del nativo di El Palmar. 30-0 Volée di diritto lungolinea giocata corta e vincente dello spagnolo. 15-0 Lungo il diritto lungolinea di Vacherot. 1-0 Largo il rovescio incrociato del numero 1 ATP. 40-15 In rete il diritto lungolinea in uscita dal servizio del classe ’98. 40-0 Diritto incrociato vincente del monegasco. 30-0 Largo il rovescio incrociato deviato dal nastro del murciano. 15-0 Largo il diritto incrociato colpito male dell’iberico. Vacherot è pronto al servizio. 15:37 Nell’arco del torneo l’iberico ha perso un solo set con Etcheverry.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il monegasco tiene il primo turno di servizio LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner alle 13:30. A seguire l’iberico opposto al monegasco nel primo pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: altro ”Sincaraz” in arrivo? A breve l’ingresso in campo dell’iberico opposto al monegascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.