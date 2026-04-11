LIVE Alcaraz-Vacherot 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il monegasco tiene il primo turno di servizio

Da oasport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, nel primo turno di Montecarlo, il giocatore monegasco si trova in vantaggio rispetto all’avversario, mantenendo il servizio con successo. La partita tra Alcaraz e Vacherot è in corso, con il punteggio attuale di 0-1, e il monegasco sta affrontando bene il primo gioco di servizio. Più tardi, sarà possibile seguire anche l’incontro tra Sinner e Zverev, che inizierà alle 13.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 30-15 Largo il diritto lungolinea giocato in attacco del nativo di El Palmar. 30-0 Volée di diritto lungolinea giocata corta e vincente dello spagnolo. 15-0 Lungo il diritto lungolinea di Vacherot. 1-0 Largo il rovescio incrociato del numero 1 ATP. 40-15 In rete il diritto lungolinea in uscita dal servizio del classe ’98. 40-0 Diritto incrociato vincente del monegasco. 30-0 Largo il rovescio incrociato deviato dal nastro del murciano. 15-0 Largo il diritto incrociato colpito male dell’iberico. Vacherot è pronto al servizio. 15:37 Nell’arco del torneo l’iberico ha perso un solo set con Etcheverry.🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner alle 13:30. A seguire l’iberico opposto al monegasco nel primo pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.

LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: altro ”Sincaraz” in arrivo? A breve l’ingresso in campo dell’iberico opposto al monegascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.

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