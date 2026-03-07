Ternana-Gubbio Fabio Liverani | Dobbiamo goderci il buon momento La squadra ad Arezzo ha reagito alla grande ora una sfida insidiosa

Vigilia del derby umbro tra Ternana e Gubbio, in programma domenica 8 marzo alle 20.30. L'allenatore della Ternana ha dichiarato che la squadra deve godersi il momento positivo e ha commentato la reazione della squadra ad Arezzo. Ha inoltre sottolineato che la partita contro il Gubbio sarà difficile, poiché si affronta una formazione di alto livello composta da calciatori esperti.

Vigilia del derby umbro Ternana-Gubbio, in programma domenica 8 marzo alle ore 20.30. In conferenza stampa interviene l'allenatore rossoverde Fabio Liverani: "Contro il Gubbio sarà una partita con molte insidie, contro una formazione di alto livello, con tanti calciatori esperti che hanno giocato anche in categorie superiori. Fanno delle ripartenze la sua arma migliore, e l'abbiamo pagata all'andata, con verticalizzazioni molto veloci. Sono una costruita per obiettivi importanti, come noi, quindi sarà un vero e proprio scontro diretto. Dobbiamo giocare con la stessa determinazione di Arezzo, ma anche delle sfide precedenti, veniamo da cinque prestazioni importanti, la prova non è mancata nemmeno contro il Campobasso, dove però abbiamo pagato degli errori.