Link Media Festival Al cuore della cronaca

Da quotidiano.net 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si apre a Trieste il “Link Media Festival”, organizzato da Nord Est Multimedia e in programma fino a domani. La manifestazione si concentra sulla cronaca e propone una serie di eventi con ospiti di rilievo nel settore dei media e dell’informazione. La città si anima di incontri e dibattiti, offrendo un’occasione di confronto tra professionisti e pubblico interessato alle tematiche dell’attualità.

Entra oggi nel vivo dell’attualità il “Link Media Festival“ a Trieste. In corso fino a domani per iniziativa di Nord Est Multimedia, il Festival propone ospiti d’eccezione. Si comincia alle 12 al teatro Politeama Rossetti con Boris Johnson, protagonista del talk “Tempi più difficili“ o, per dirla con Churchill, “L’ora più buia (un’altra volta)“ che il pianeta si trova ad affrontare. L’ex primo ministro britannico dialogherà con l’editorialista Marco Zatterin. Sempre oggi spazio anche per le giornaliste Cecilia Sala, che riceverà il Premio Unicef-Link 2026, e Marianna Aprile, che presenterà il saggio La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta (Rizzoli). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Link Media Festival . Al cuore della cronaca

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