Link Media Festival Al cuore della cronaca

Oggi si apre a Trieste il “Link Media Festival”, organizzato da Nord Est Multimedia e in programma fino a domani. La manifestazione si concentra sulla cronaca e propone una serie di eventi con ospiti di rilievo nel settore dei media e dell’informazione. La città si anima di incontri e dibattiti, offrendo un’occasione di confronto tra professionisti e pubblico interessato alle tematiche dell’attualità.

Entra oggi nel vivo dell’attualità il “Link Media Festival“ a Trieste. In corso fino a domani per iniziativa di Nord Est Multimedia, il Festival propone ospiti d’eccezione. Si comincia alle 12 al teatro Politeama Rossetti con Boris Johnson, protagonista del talk “Tempi più difficili“ o, per dirla con Churchill, “L’ora più buia (un’altra volta)“ che il pianeta si trova ad affrontare. L’ex primo ministro britannico dialogherà con l’editorialista Marco Zatterin. Sempre oggi spazio anche per le giornaliste Cecilia Sala, che riceverà il Premio Unicef-Link 2026, e Marianna Aprile, che presenterà il saggio La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta (Rizzoli). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Link Media Festival . Al cuore della cronaca UNICEF Italia al Link Media Festival di Trieste per celebrare gli 80 anni dell’UNICEFSabato 11 aprile, il Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano consegnerà alla giornalista Cecilia Sala il premio “UNICEF -Link” 7 aprile 2026 – Va... Leggi anche: Media e cronaca nera: racconto o spettacolo? Sprint Gala 2026: Il Festival della Velocità a Perugia Temi più discussi: Torna Link Media Festival, dal 10 al 12 aprile a Trieste - FNSI; L'UNICEF Italia al Link Media Festival di Trieste per celebrare gli 80 anni dell’UNICEF; Al via Link Media Festival: Trieste per tre giorni capitale dell’attualità; Oltre 70 voci per interpretare il mondo al Link Media Festival. Link Media Festival . Al cuore della cronacaA suggellare il Festival, domani alle 18.30, sarà l’evento Venti di guerra. Nella Link Arena si confronteranno sugli snodi portanti delle crisi internazionali in corso la direttrice di QN - ... quotidiano.net A Trieste inaugurato il Link Media Festival con 70 voci del giornalismoÈ iniziata oggi a Trieste la dodicesima edizione di Link Media Festival, con un programma di incontri dedicati all'informazione internazionale, ospitati fino a domenica in un maxi stand in piazza Unit ... ansa.it Si è conclusa la prima giornata di Link Media Festival a Trieste: ecco il nostro recap in attesa di partecipare al ricco cartellone di eventi di domani Vi aspettiamo! - facebook.com facebook “Link Media Festival aiuta a comprendere, senza banalizzazioni, il periodo storico molto complesso che stiamo vivendo, caratterizzato da cambiamenti rapidissimi a livello geopolitico, sociale ed economico”. Così oggi a #Trieste l'assessore @Pier_Roberti ti x.com