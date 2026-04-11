L’idillio e il baratro | perché Molto dolore per nulla di Luisa Borini è lo spettacolo di cui abbiamo bisogno

Lo spettacolo “Molto dolore per nulla” di Luisa Borini ha attirato l’attenzione per la sua capacità di sorprendere, superando le aspettative create dalla descrizione iniziale. La rappresentazione affronta temi complessi e si distingue per il suo approccio diretto e coinvolgente. Si tratta di uno spettacolo che dà spazio a emozioni intense e riflessioni profonde, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre le semplici parole scritte.

Raramente capita di vedere a teatro uno spettacolo il cui valore sia distante anni luce dai timori che nascono dopo averne letto la sinossi. “Molto dolore per nulla”, di e con Luisa Borini (produzione Atto Due), andato in scena al Teatro Florida nell'ambito di Materia Prima Festival, è sì un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Luisa Borini in “Molto dolore per nulla“Domani alle 21 un appuntamento da non perdere al Minimal Teatro, dove arriva "Molto dolore per nulla", lo spettacolo scritto e diretto da Luisa... “Molto dolore per nulla”: le donne che amano troppo si raccontano nello spettacolo vincitore In-Box“Molto dolore per nulla è la cronaca della fatica che si fa per crescere - continua Borini - per smarcarsi dai modelli di riferimento e imparare a...