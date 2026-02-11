luisa borini in molto dolore per nulla

Domani alle 21 un appuntamento da non perdere al Minimal Teatro, dove arriva "Molto dolore per nulla", lo spettacolo scritto e diretto da Luisa Borini già vincitore del premio I-Box 2024-25. L’attrice si esibirà per la prima volta a Empoli, con un monologo che tratta temi legati a dinamiche relazionali, avvalendosi di citazioni letterarie e utilizzando vari stili per cadenzare le tappe che vive una relazione. Cosa dobbiamo aspettarci? "Sarà un monologo tragicomico che affronta il macrotema della dipendenza affettiva, del grande bisogno di amore e di essere amati, e di conseguenza della paura dell’abbandono, sia a livello sentimentale sia amicale o familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

