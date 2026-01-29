Il Milan lavora ancora per chiudere l’operazione Nathan Aké, difensore del Manchester City. Le trattative sono intense negli ultimi giorni di mercato invernale e i dirigenti rossoneri stanno cercando di definire l’affare. Al momento, non c’è ancora l’accordo definitivo, ma le indiscrezioni parlano di un interesse concreto e di possibili sviluppi nelle prossime ore.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per concludere il suo calciomercato invernale e, nelle ultime ore, ai rossoneri è stato accostato il nome di Nathan Aké. Classe 2005, olandese ex Bournemouth e Chelsea, Aké milita nel Manchester City dal 2020. In questa stagione ha trovato poco spazio finora, ma adesso sta giocando perché i 'Citizens' di Pep Guardiola hanno fuori Joško Gvardiol, John Stones e Rúben Dias per infortunio. Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha pubblicato un video sul suo canale ufficiale su 'YouTube' facendo un po' il punto della situazione sulla possibile pista Aké per il Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Aké al Milan nelle battute finali del calciomercato invernale? Romano fa chiarezza così

