Guardiola difende le sue dichiarazioni su Gaza | Condanno tutte le violenze e le vittime innocenti senza distinzioni

Pep Guardiola si difende dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni riguardo Gaza. Dopo essere stato invitato da un gruppo ebraico di Manchester a concentrarsi sul calcio, l’allenatore del City ha ribadito di condannare tutte le violenze e le vittime innocenti, senza fare distinzioni. Ha spiegato di rispettare le sue opinioni e di non voler essere frainteso, anche se alcuni hanno criticato le sue parole. La polemica continua, ma Guardiola rimane sulla sua posizione.

Un Pep Guardiola sfidante ha difeso il suo diritto di condannare gli attacchi di Israele a Gaza, dopo essere stato invitato da un gruppo ebraico di Manchester a “concentrarsi sul calcio”. Il tecnico del Manchester City si è espresso all’inizio della settimana e rifiuta di restare in silenzio. Le parole di Pep Guardiola. Ha detto Guardiola al Guardian: “Non ho detto nulla di speciale. Non lo sento così. Perché non dovrei esprimere ciò che provo? Solo perché sono un allenatore. Non sono d’accordo con tutto, ma rispetto tutte le opinioni. Quello che ho detto riguarda sostanzialmente quanti conflitti ci sono in questo momento in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Guardiola difende la libertà di parola: Condanno tutte le guerrePep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha ribadito con fermezza il proprio diritto a intervenire su questioni umanitarie ogni volta che persone innocenti vengono uccise nel mondo. Lo ha fatto r ... it.blastingnews.com

Il Guardiola politico censurato dagli attivisti israeliani: «Pensi solamente al calcio». So Foot e Athletic lo elogianoLe parole hanno conseguenze, lavora a sette miglia dalla sinagoga di Heaton Park colpita da un attacco terroristico. Athletic lo definisce una voce scomoda ... ilnapolista.it

"Ti chiedono di parlare solo di calcio, perché sei un allenatore." "Vogliono che si resti in silenzio. Questo è ciò che vuole il mondo, no Stai zitto, non dire niente. Penso sia l'esatto opposto." #Guardiola difende le sue parole sulla Palestina. x.com

In questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa Per cosa " A parlare è Pep Guardiola, che in una conferenza stampa prima della semifinale di Coppa di Lega tra Manchester City e Newcastle ha scelto di andare oltre il calcio, lasciando da parte il pallon facebook