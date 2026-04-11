Le Fere chiamano a raccolta la tifoseria Allenamento a porte aperte in vista del derby

Le Fere hanno deciso di aprire gli allenamenti al pubblico in vista del prossimo derby, invitando i tifosi a sostenere la squadra. La decisione arriva in un momento di tensione per la squadra, con le sorti della Ternana che restano incerte. La partita rappresenta un appuntamento importante e il club invita i supporter a partecipare e condividere l’attesa. La sfida si avvicina e l’atmosfera si fa ancora più carica di attesa.

Tutti insieme e fianco a fianco per la sfida delle sfide, in questi terribili giorni della storia rossoverde, con le sorti della Ternana avvolte nell’incertezza. E’ il messaggio che lanciano la squadra e lo staff tecnico in vista del derby, con la decisione di svolgere anche la seduta di rifinitura a porte aperte. L’appuntamento per i tifosi è dunque per questa mattina all’antistadio (ore 11). Intanto, nel tardo pomeriggio di ieri il dato relativo alla prevendita indicava circa 2.800 biglietti. Contro il Perugia le Fere sono chiamate a riprendere la marcia dopo l’immeritata sconfitta con la Juventus Next Gen, anche nel tentativo di blindare i playoff divenuti a rischio dopo cinque partite senza vittorie e appena due punti conquistati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Fere chiamano a raccolta la tifoseria. Allenamento a porte aperte in vista del derby VIDEO & FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte con vista derby: a riposo Salvemini, Carfora in grande spolveroTempo di lettura: 2 minuti Clima disteso ma allo stesso tempo frizzante quello che si è respirato all’Imbriani dove il Benevento ha svolto la... Infortunio Dodò, stop durante l’allenamento a porte aperte! Le prime sensazioni in attesa degli esamiBastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare Samardzic Atalanta, futuro in... Argomenti più discussi: Le Fere chiamano a raccolta la tifoseria. Allenamento a porte aperte in vista del derby; Ternana sconfitta 2-1; Serena Brancale, Levante e Delia Al mio paese: testo e significato; Juventus Next Gen-Ternana 2-1, le Fere escono sconfitte nel recupero. Le Fere chiamano a raccolta la tifoseria. Allenamento a porte aperte in vista del derbyIl Centro coordinamento Ternana clubs: E’ la madre di tutte le partite e ora restiamo uniti, c’è chi sta giocando sulla nostra pelle ... lanazione.it «Nonostante tutto è ancora tempo di pensare al campo». Questo il messaggio che lancia il Centro coordinamento Ternana clubs ai tifosi delle Fere. Un appello a partecipare al derby dell'Umbria di domenica 12 aprile, nonostante le vicende extra campo che ri - facebook.com facebook