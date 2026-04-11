Lavori urgenti di asfaltatura a Varenna | attenzione ai 4 giorni di modifiche alla viabilità

A Varenna, nei giorni dal 13 al 16 aprile, si svolgeranno lavori di asfaltatura che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. L'amministrazione comunale ha comunicato che durante questo periodo sarà necessario adottare variazioni nella circolazione stradale per consentire gli interventi di rifacimento del manto. Le modifiche interesseranno diverse aree del territorio e sono state programmate per garantire la sicurezza durante i lavori.

Attenzione alle modifiche alla viabilità per lavori urgenti di asfaltatura a Varenna. Come annunciato dall'amministrazione comunale, per lavori di rifacimento del manto stradale “è necessario procedere a modifiche viabilistiche sul territorio, in particolare da lunedì 13 a mercoledì 16 aprile”.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Modifiche alla viabilità in via Ghiarella per i lavori di asfaltatura