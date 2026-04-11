Le aziende automobilistiche stanno riconvertendo parte dei loro stabilimenti, passando dalla produzione di veicoli tradizionali a componenti per settore militare e drone. In una fabbrica di Osnabrück, che un tempo produceva vetture come il T-Roc cabriolet, ora si lavora su progetti legati alla difesa. Questa trasformazione riguarda anche altre strutture, con la produzione di veicoli blindati e tecnologie per applicazioni militari.

C’era una volta, a Osnabrück, una fabbrica che sfornava T-Roc cabriolet. Belle macchine, capote abbassata, vento tra i capelli, la gioia di vivere imbullonata su quattro ruote tedesche. Oggi quello stabilimento Volkswagen – 2.300 lavoratori, Bassa Sassonia e ordine prussiano – sta trattando con Rafael, la società di Stato israeliana che ha inventato l’ Iron Dome. Non per produrre “scoperte”, si capisce. Per assemblare camion che trasportano intercettori, rampe di lancio e generatori. La storia ha una logica feroce. Volkswagen aveva già provato a vendere lo stabilimento a Rheinmetall, il colosso degli armamenti nazionale, che dal 2024 in Borsa vale più di Bmw. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’auto va alla guerra: Volkswagen e Renault riconvertono le fabbriche. Meno utilitarie, più droni e blindati

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Le città senza auto o con meno auto non ci renderebbero meno stressati, aggressivi facendo di noi alla fine persone più gentili?È tardi, sogno un piatto caldo e di sdraiarmi con il giornale davanti a una serie tv.

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L’auto va alla guerra: Volkswagen e Renault riconvertono le fabbriche. Meno utilitarie, più droni e blindatiLa crisi del settore spinge i marchi più importanti a riconvertirsi al militare. Con la benedizione dei governi e dell’Unione europea. Che puntano sul riarmo. panorama.it

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