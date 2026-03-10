Il settore auto UE ripensa l’auto elettrica | le formule di Renault e Volkswagen

Il settore automotive europeo sta rivedendo le strategie legate all’auto elettrica, con Renault e Volkswagen che presentano nuove formule per rendere i veicoli più accessibili e competitivi rispetto ai produttori cinesi. La discussione si concentra sulla possibilità di offrire soluzioni più economiche e sostenibili, mentre le aziende definiscono nuovi obiettivi per la transizione verso la mobilità elettrica.

Una mobilità elettrica economicamente accessibile ed in grado di competere coin i grandi produttori cinesi: il settore automotive europeo riformula le sue aspettative sul futuro e delinea nuovi obiettivi, mettendo avanti la transizione verso l'elettrico. E' quanto emerso dal Piano strategico presentato questa mattina da Renault e dall'incontro annuale con azionisti ed investitori di Volkswagen. Renault avanti con convinzione con l'auto elettrica. Il Gruppo Renault, che comprende oltre al marchio Renault anche Dacia e Alpine, ha presentato questa mattina il nuovo piano strategico futuREady, con cui punta a mantenere la sua dinamica di crescita e a diventare il costruttore automobilistico di riferimento in Europa.