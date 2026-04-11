L'attrice siciliana, protagonista insieme a Pif del nuovo film «…Che Dio perdona a tutti», ha commentato un commento dell’attore riguardo a lei, definendola una persona di cui ci si può innamorare come della ricotta. Durante un'intervista, ha parlato della sua passione per i dolci siciliani e della forte connessione con la sua terra. La conversazione si è concentrata anche sulla collaborazione con Pif e sul loro progetto cinematografico.

Ci fermiamo qui per non spoilerare il film. Diciamo solo che se la componente sacra agisce da catalizzatore della trama, sono pasta di mandorla, glassa reale e agrumi canditi a tessere il filo emotivo di un racconto in cui il cibo diventa strumento di seduzione, veicolo di trasformazione e simbolo di desiderio. L'opera è ambientata a Palermo, il che ha motivato ancora di più i due interpreti principali: Pif è palermitano doc, la 33enne Buscemi - già Miss Italia nel 2012 - è nata a Mazara del Vallo ma è cresciuta a Menfi dove gestisce con il marito Jan Michelin un'azienda agricola, tra ulivi e avocado. E l'altra grande città siciliana le ha portato fortuna nella serie televisiva che l'ha fatta conoscere al grande pubblico televisivo: Vanina-Un vicequestore a Catania. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'attrice Giusy Buscemi: «Pif ha detto che di me "ci si può innamorare come della ricotta". Ecco perché è un grande complimento»

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Domenica speciale al cinema… ma i posti stanno finendo Il 12 aprile arriva un appuntamento unico con ...che Dio perdona a tutti e la presenza in sala di Pif e Giusy Buscemi Due momenti esclusivi: – ore 15:00 con Q&A finale – ore 17:30 con introduzione - facebook.com facebook

“Al 35esimo choux cominciai ad avere le visioni.” (E ci crediamo ) Guarda la puntata completa di Lost In The Space con @pif_iltestimone, Giusy Buscemi e @Giorgio_Viaro sul nostro canale Youtube x.com