L' Athletic Palermo attende il Paternò la carica del ds Clemente | Impegno e dedizione per alimentare il sogno

L'Athletic Palermo si prepara ad affrontare il Paternò, con il direttore sportivo Clemente che sottolinea l'importanza di impegno e dedizione per sostenere l'obiettivo stagionale. La squadra sta rientrando in campo dopo la pausa legata alla Viareggio Cup, mentre i tifosi attendono con ansia l'inizio della prossima partita. La sfida si avvicina e l’atmosfera tra i giocatori si fa più intensa.

La formazione guidata da Emanuele Ferraro arriva alla sfida da capolista nel girone I di Serie D. Il dirigente: "Siamo contenti e orgogliosi della posizione in cui ci troviamo a otto partite dalla fine del campionato. Si tratta di un gruppo dal grande spessore umano" Cresce l’attesa in casa Athletic Club Palermo per il ritorno in campo dopo la sosta per la Viareggio Cup. Domenica 15 marzo, al Velodromo Paolo Borsellino, i nerorosa affronteranno il Paternò con un obiettivo chiaro: difendere il primo posto in classifica conquistato nell’ultima giornata e affrontare con convinzione la volata finale con le ultime 8 partite di campionato. La formazione guidata da Emanuele Ferraro arriva alla sfida nel miglior momento della stagione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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