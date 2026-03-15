La Juve spreca e il Milan ne approfitta | frenata in classifica per le bianconere

La partita tra Juventus e Milan ha visto le bianconere perdere l'opportunità di ottenere i tre punti, mentre le rossonere hanno approfittato della situazione. La sfida è stata decisiva per la classifica, con la Juventus che avrebbe potuto superare l'Inter in caso di vittoria. L'incontro si è concluso con una frenata per le bianconere, che ora devono attendere i risultati delle altre partite.

Quello tra Juventus e Milan è un match di grande importanza per le ragazze di Massimiliano Canzi in chiave classifica: le bianconere, infatti, acciuffando i 3 punti potrebbero sorpassare, momentaneamente, l’ Inter; le ragazze nerazzurre sono attese domani in casa del Sassuolo. Il riassunto della partita. Le ragazze in maglia bianconere, forti della vittoria nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, scendono in campo con l’obiettivo di agguantare un altro successo, interrompendo la striscia non proprio positiva che le ha contraddistinte in campionato nell’ultimo periodo. Il match si accende già dopo 180 secondi grazie ad una geniale intuizione di Ana Capeta che realizza un filtrante al bacio per i piedi di Paulina Krumbiegel che, però, spreca tutto e manca la porta da sola davanti a Estévez Ogalla. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - La Juve spreca e il Milan ne approfitta: frenata in classifica per le bianconere Articoli correlati Crisi Bologna, ne approfitta il Milan: assalto al gioiello rossobluProfonda crisi per il Bologna che, con la sconfitta interna contro la Fiorentina, ha detto addio probabilmente alle speranze di centrare la... Upamecano rompe con il Bayern e l’Inter ne approfitta: scippo al MilanInter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del... BORDOCAM JUVE-MILAN: rigore Pulisic, errori Leao e il ritorno di Allegri a Torino | DAZN Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve spreca Temi più discussi: Udinese-Juve 0-1: Boga gela il Bluenergy Stadium, Ekkelenkamp spreca il pari; Colpo da Signora in Friuli, Spalletti boccia le punte e si affida a Boga: per la Juve può essere l'allungo decisivo; La Juventus si sveglia dopo un tempo ma batte comunque il Pisa per 4-0; Beffa Juve, dal doppio vantaggio alla rimonta: la Lazio acciuffa un pari d’oro con un rigore al 90. La Roma spreca l’occasione di vincere lo spareggio per la Champions e la Juve acciuffa il 3 a 3 in extremis. Il Milan espugna CremonaGirandola di gol ed emozionante pareggio tra Roma e Juve per un posto in Champions, sfida che resta più aperta che mai. Il Milan vince a Cremona e torna a dieci punti di distacco dalla capolista Inter ... firstonline.info Serie A: colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-RomaLa Juve batte l'Udinese. Rete decisiva di Boga per l'1-0, ma dominio assoluto con tante chance divorate. Ora la Signora quarta aspetta Como-Roma Colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Co ... ansa.it La Juventus sale al quarto posto, ma spreca più volte il raddoppio: Okoye salva l'Udinese, il VAR annulla un gol e Runjaic paga la scelta di Zarraga esterno facebook #JuventusWomen KO con il Milan I voti alle protagoniste x.com