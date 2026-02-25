Hauge | Vincere contro l’Inter è fantastico Avevo anche la pressione dei tifosi del Milan addosso

Il Bodo Glimt ha eliminato l'Inter dalla Champions League, decisiva la doppia sconfitta: 3-1 in Norvegia e 2-1 a San Siro. Dopo aver raggiunto la finale la scorsa stagione (poi persa per 5-0), i nerazzurri abbandonano la competizione europea ai playoff. Una finalista dell'edizione precedente non veniva eliminata così presto dal 2013. In quell'occasione il Chelsea di Di Matteo uscì addirittura ai gironi, dopo aver alzato al cielo la Coppa dalle grandi orecchie qualche mese prima. Protagonista assoluto della doppia sfida è stato Jens Petter Hauge: 2 gol e un assist in 180 minuti per l'ex giocatore del Milan. Al termine della partita, l'esterno norvegese si è presentato davanti ai microfoni di 'CBS Sports Golazo' per commentare la vittoria. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. “I tifosi del Milan sono molto passionali, stasera avevo anche la loro pressione sulle spalle, ma è andato tutto bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Campo sintetico, freddo polare e l'ex Milan Hauge: ecco i pericoli dell'Inter contro il BodoQuesta sera l'Inter affronta il Bodo-Glimt in una partita che si preannuncia difficile.

Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all'Inter»Hauge ha parlato oggi prima della partita Inter contro Bodo Glimt, spiegando che tornare a San Siro gli ha portato emozioni forti.

Il derby dei sogni di Hauge: il delitto perfetto dell'ex Milan che fa piangere gli interistiNell'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions il ruolo da protagonista se l'è preso l'ex rossonero, in gol sia all'andata che nel match di questa sera. Ha segnato solo una rete in meno di Haaland n ...

Hauge giustizia l'Inter: l'ex Milan racconta i segreti dell'impresa a fine garaIntervenuto ai microfoni di Sky nel post partita, l'ex Milan Hauge ha raccontato così il passaggio del turno del Bodo Glimt sull'Inter.

