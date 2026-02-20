Sgombero neve completato | riaperta la strada provinciale 92 tra Belpasso e Nicolosi

La Città metropolitana di Catania ha concluso le operazioni di sgombero neve sulla strada provinciale 92, causate dalla nevicata intensa di questa settimana. La strada, che collega Belpasso a Nicolosi, era stata chiusa per motivi di sicurezza a causa delle forti nevicate e del rischio di slavine. Dopo ore di lavoro con pale e spargisale, il tratto tra Piano Bottara e l’incrocio con la provinciale Salto del Cane è stato riaperto al traffico. Ora si può riprendere la normale circolazione tra i due comuni.

Il tratto è ora percorribile in entrambi i sensi di marcia. L'Azienda speciale SCMC provvederà all'installazione della segnaletica necessaria nel rispetto del Codice della strada La Città metropolitana di Catania ha riaperto al transito veicolare il tratto della stra provinciale 92 che si diparte da Piano Bottara, all'altezza del bivio Monte Rinazi, in prossimità del ristorante La Quercia, fino all'intersezione con la strada provinciale Salto del Cane, nei territori dei Comuni di Belpasso e Nicolosi. La riapertura si è resa possibile grazie al completamento delle operazioni di sgombero neve e al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale.