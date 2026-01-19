lancia ypsilon ibrida quanto consuma veramente

La nuova Lancia Ypsilon ibrida combina un motore benzina 1.2 tre cilindri turbo con un sistema mild hybrid, offrendo una potenza di 110 CV. Questa configurazione mira a garantire un equilibrio tra prestazioni e consumi contenuti. Di seguito, analizzeremo i dati reali di consumo, per capire quanto effettivamente si risparmia durante la guida quotidiana.

L'abbiamo detto più volte e lo confermiamo: la nuova Lancia Ypsilon Hybrid segna ufficialmente l'inizio del rinascimento del marchio torinese, distaccandosi dal passato per puntare ad una clientela in cerca di eleganza italiana e modernità. Ma a che punto siamo di questo rinascimento? La Ypsilon si è posizionata in 44ª posizione (stando agli ultimi dati Unrae disponibili) nella classifica delle auto più vendute in Italia, con 9.708 esemplari immatricolati, decima del segmento B dietro alle cugine Peugeot 208 e Opel Corsa. È però in campo internazionale dove la Ypsilon fatica di più: Lancia prova a colmare questo problema con promozioni come quella attiva per tutto il mese di gennaio che vede il prezzo scendere da 25.

Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2

La Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 si basa su un telaio derivato dalla produzione di serie, con trazione integrale permanente. Progettata per rispettare le normative Rally2, questa vettura combina affidabilità e prestazioni, mantenendo un peso minimo di 1.

