L’aglione della Valdichiana ha ricevuto l’approvazione definitiva dalle autorità europee, consentendo di ottenere la certificazione Igp. Questa designazione permette di applicare un insieme di regole che tutelano e valorizzano la produzione locale. La decisione di Bruxelles rappresenta l’ultimo passaggio ufficiale prima di poter utilizzare il marchio di tutela comunitaria per questa varietà di aglio. La certificazione dà ora il via a una fase di tutela e promozione più rigorosa.

Ultimo balzo verso Bruxelles. Poi l’ aglione della Valdichiana, ottenuto il definitivo ok dalle autorità agricole europee, potrà fregiarsi della Igp, l’ Indicazione geografica protetta che vorrà dire un sistema di regole che ne valorizzerà e tutelerà la produzione. Un risultato storico, destinato a premiare la volontà e la lungimiranza di produttori, tecnici, associazioni di categoria e anche istituzioni, che nel riconoscimento hanno visto un’ulteriore opportunità di promozione e sviluppo per i propri territori. Il passaggio decisivo è stato vissuto ieri a Montepulciano, dove si è riunita l’affollatissima assemblea che, in presenza dei funzionari del Ministero dell’agricoltura, doveva dare l’imprimatur al complesso di norme che forma il disciplinare di produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’aglione vede l’Igp. Ultima parola da Bruxelles per tutelare la produzione

L’Aglione della Valdichiana vicino all’IgpAglione della Valdichiana vicino all’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP).

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L’aglione vede l’Igp. Ultima parola da Bruxelles per tutelare la produzioneMolto partecipata la riunione dove non sono mancati produttori e amministratori. E’ stato raccolto l’imponente dossier necessario per il passaggio comunitario. lanazione.it

L’Aglione della Valdichiana a un passo dall’IgpVALDICHIANA. L’Aglione della Valdichiana è ormai vicino al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta. Stamani, nella Sala del Consiglio ... ilcittadinoonline.it

Amaranto Channel. . Prodotto sempre più conosciuto, l'Aglione della Valdichiana si prepara ad ottenere la certificazione IGP, il marchio di qualità dell'Unione Europea. - facebook.com facebook

L’Aglione della Valdichiana è ormai vicino al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta. Stamani si è infatti tenuta la cosiddetta “Riunione di Pubblico Accertamento” che è un passaggio formale per il riconoscimento della IGP x.com