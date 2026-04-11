L’Abbazia del Monte chiama a raccolta i cesenati per completare il restauro dei preziosi affreschi

L’Abbazia del Monte ha avviato un progetto di restauro degli affreschi nella sala capitolare del monastero. Per portare a termine i lavori, invita i cittadini di Cesenatico a contribuire. L’intervento mira a preservare le opere d’arte presenti all’interno dell’edificio storico. La richiesta di collaborazione è rivolta a chi desidera sostenere il recupero di un patrimonio culturale locale.

L’Abbazia del Monte chiama a raccolta i cesenati per completare il progetto di recupero e salvaguardia degli affreschi della sala capitolare del monastero. “Infatti - come spiega una nota - mentre i costi per il restauro vero e proprio sono stati coperti grazie al sostegno di oltre cinquanta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Restauro degli affreschi all'Abbazia del Monte, raccolti i 200mila euro. Attualmente sono nove i monaci benedettiniAl Rotary è stato fatto il punto sul restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell’Abbazia a cui partecipa con un contributo anche il sodalizio...

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Club Alpino, delegati regionali in assemblea all’abbazia del MonteIl Club Alpino Italiano tiene a Cesena l’assemblea regionale delegati con il presidente nazionale Antonio Montani. Domani nella sala ... ilrestodelcarlino.it

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