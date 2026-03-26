Durante una trasmissione in onda il mercoledì su Rai 2, Bruno Vespa ha criticato i vertici dell’azienda e la stessa trasmissione per aver sforato i tempi stabiliti. In diretta, Vespa ha evidenziato questa inosservanza degli orari, sottolineando la mancanza di rispetto nei confronti del pubblico e delle regole di programmazione. L’episodio è stato ripreso in un video pubblicato online.

Il mercoledì una trasmissione Rai non rispetta non gli orari e Bruno Vespa in diretta ha fatto presente questa "mancanza di rispetto" Bruno Vespaha aperto la scorsa puntata diPorta Portacon toni accesi verso una trasmissione di Rai 2 che pare sfori e non rispetti gli orari prestabiliti. Il conduttore furioso ha sottolineato come non sia corretto. In diretta ha fatto un appello ai vertici pregandoli di raccomandare a tutte le trasmissioni di rispettare i propri orari affinché tutti possano lavorare serenamente. Non è ben chiaro a chi si riferisseBruno Vespapoiché prima di lui ieri è andata la serieMorgane, contenuto con un orario ben... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bruno Vespa contro i vertici Rai e la trasmissione di Rai 2 che sfora | VIDEO

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