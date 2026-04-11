Ultimo appuntamento con La pelle del mondo: tra la satira di Guzzanti e Maccio Capatonda, Stefano Mancuso ci spiega perché le piante sono la nostra unica salvezza. Si chiude stasera, sabato 11 aprile alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, il viaggio di Rai Cultura alla scoperta dell'anima verde del nostro pianeta. Il sesto e ultimo appuntamento con La pelle del mondo ci invita a una riflessione profonda: e se la chiave per il nostro futuro fosse copiare le piante? Le piante come modello di comunità Al centro della puntata il concetto di comunità vegetale. Lo scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso, affiancato dalla simpatia consapevole di Lillo Petrolo, ci spiegherà perché le foreste sono l'esempio perfetto di armonia da cui l'uomo dovrebbe .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La pelle del mondo, stasera su Rai 3 con Lillo: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata

La pelle del mondo, stasera su Rai 3 con Lillo: ospiti e anticipazioniDebutta stasera 6 marzo su Rai 3 il nuovo programma condotto da Stefano Mancuso e Lillo: un viaggio tra natura, scienza e futuro del pianeta con...

La pelle del mondo, stasera su Rai 3 con Lillo: ospiti e anticipazioni del 13 marzoTorna stasera 6 marzo su Rai 3 il programma condotto da Stefano Mancuso e Lillo: un racconto che unisce intreccia informazione scientifica ed...