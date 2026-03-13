Stasera su Rai 3 torna il programma condotto da Stefano Mancuso e Lillo, intitolato

Torna stasera 6 marzo su Rai 3 il programma condotto da Stefano Mancuso e Lillo: un racconto che unisce intreccia informazione scientifica ed intrattenimento con il ritorno di Vulvia con il suo Rieducational Channel. Venerdì 13 marzo, alle 21:20, Rai 3 trasmette la seconda puntata di La pelle del mondo, il programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. La trasmissione è condotta da Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale, affiancato dall'attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell'ambiente. Gli ospiti di La pelle del mondo Questa puntata approfondisce il legame tra esseri umani e piante, con particolare attenzione alla salute collettiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La pelle del mondo, stasera su Rai 3 con Lillo: ospiti e anticipazioni del 13 marzo

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Povero Bizzarri. Lo cacciano da Canale 5, dalla Rai, prende 800 mila euro dalle tasche dei cittadini per un film e ne incassa 21mila. Il ‘caschetto’ lo mette come riempitivo dove capita, ma un fallito rimane. Rosica perché ricordiamo i suoi flop. Si rassegni, conti x.com