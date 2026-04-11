Una compagnia teatrale è tornata sull’isola con uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico in modo intenso. La passione per il teatro di alcuni attori si è manifestata attraverso l’impegno e la dedizione durante le rappresentazioni. La presenza di spettatori di tutte le età ha reso l’evento un momento di condivisione e emozione. La serata ha visto anche momenti di ricordo e di riflessione, lasciando un segno duraturo tra i presenti.

e Fabio Wolf El teater l’è ona passion che la te ciappa fin de la cunna e, se te g’hee la fortuna de avè on quajvun che ne porta a vedell de fiolitt, el regord te se stampa giò in la memoria per tutta la vitta. El Teater Fontana l’ha dedicaa ona rassegna de spettacol per i fioeu, “ Fontana Kids ”, che la finiss domenega 12 april cont la poettica “ Gretel ”, ideaa e interpretaa de quell portent de saltimbanch de la Clara Storti, la “foeuraclass” del camminà in sul fil. Fondatriz de l’associazion “Quattrox4”, center per el circh contemporani nassuu in del 2011, la Clara la va adree a doo straa: i art visiv e el circh. Laureada a Brera, l’è scenografa e fin del 2011 la lavora come acrobata de l’aria e performer in d’on monton de produzion de teater in Italia e anca in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Gretel de la Clara Storti l’è a l’Isola

La Sfinge alpina. Sullo schermo anche StortiTorna, organizzata dal Cai sezione Valtellinese di Sondrio e dalla Fondazione Luigi Bombardieri, la rassegna "La sfinge alpina".

La favola senza tempo di "Hansel e Gretel" in scena con la compagnia Il Baule VolanteUna trama intensa, densa di significati e di atmosfere, che tentano di svelare il senso recondito degli eventi e dei sentimenti, con gli strumenti...

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La Gretel de la Clara Storti l’è a l’IsolaL’ambient l’è quell de ona fiaba minimalista: on quadraa, on cabaré, ona teiera, on praa a l’ingles e on sciffonin. E poeu el Fritz e l’Oscar, che viven insema a lee in d’ona cà piccola piccola. La ... ilgiorno.it

Elvira Lindo pone humor y música a su recreación de ‘Hansel y Gretel’ para la SERCuando los padres de Hansel y Gretel los abandonan en el bosque y los niños pierden el rastro para regresar a su hogar, los dos hermanos terminan en la casa de chocolate y dulces de una malvada bruja ... elpais.com

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