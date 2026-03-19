Torna, organizzata dal Cai sezione Valtellinese di Sondrio e dalla Fondazione Luigi Bombardieri, la rassegna "La sfinge alpina". "Primavera al cinema con la montagna" il titolo dato quest’anno all’iniziativa che prende il via stasera con "Tra natura e quota – Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane" di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, il primo dei quattro appuntamenti che proseguiranno poi, sempre di giovedì, il 26 marzo con "Sophie Lavaud" di Francois Damilano, il 16 aprile con "Gino Soldà – Una vita straordinaria" di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon per concludersi il 23 aprile con "Wild days" di Yohan Guignard. Il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Sfinge alpina. Sullo schermo anche Storti

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