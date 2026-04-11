La crisi climatica sta portando a una riflessione sulla responsabilità umana e sulle azioni intraprese finora. Da tempo, si discutono le conseguenze delle attività industriali e del consumo eccessivo di risorse naturali. Le evidenze scientifiche evidenziano un aumento delle temperature globali e eventi meteorologici estremi. Questa situazione ha spinto molte nazioni e organizzazioni a confrontarsi con le proprie scelte e a rivedere le politiche ambientali.

In “Filosofia e politica dell’Antropocene”, Matteo Pietropaoli spiega che la modernità ha dissolto ogni fondamento assoluto ma oggi questa perdita si intreccia con il destino della Terra Nell’Antropocene, d’altronde, il nichilismo assume il suo massimo grado di realtà, e per questo a mio avviso anche il massimo significato morale, dal momento che il non credere a niente, non dedicarsi a niente, non dare alcun senso all’esistenza, diventa ora non soltanto una rinuncia individuale alla vita, ma una collettiva. La mancata assunzione di responsabilità per la totalità naturale, ora emersa alla nostra storia e sconvolta nelle condizioni di vita in quanto sistema Terra, è per me il contraltare collettivo e universale della mancata assunzione di responsabilità per la propria esistenza a livello individuale e particolare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La crisi climatica impone per la prima volta all’umanità di giustificare sé stessa

Bianca Censori, senza censura. La moglie di Kanye West parla per la prima volta per sé stessaQuando l’architetta australiana Bianca Censori appare in pubblico – spesso nuda, sempre silenziosa – lo schock è garantito.

“Come sopravvivere alla crisi ambientale”: Vineis e Savarino spiegano perché l’emergenza climatica è prima di tutto politicaIl nuovo saggio di Vineis e Savarino analizza la crisi ambientale come problema politico che genera disuguaglianze e minaccia la salute La crisi...

Temi più discussi: Nichilismo planetario La crisi climatica impone per la prima volta all’umanità di giustificare sé stessa; Una guerra per il fossile e contro il pianeta; Domani a Bari gli Stati Generali dell'Ambiente in Puglia; Autonomia agricola e decarbonizzazione: Ora puntare su compost e fertilizzanti bio.

La crisi del clima motore delle epidemieLa salute è messa a rischio anche dalla crisi climatica, che facilita le epidemie e aumenta il numero dei contagi. L'ultimo studio riguarda il Perù e calcola la quota di casi di dengue collegati a cal ... rainews.it

La Svizzera valuta una tassa sui miliardari per combattere la crisi climaticaEppure un gruppo di attivisti della giovanile del Partito Socialdemocratico, Jeunesse Socialiste, ha avviato una campagna per un cambiamento radicale, portando la tassa di successione al voto ... it.euronews.com

Il World Press Photo 2026 premia storie di guerra, crisi climatica e diritti negati. Tra i vincitori, lo sguardo di Chantal Pinzi sulle donne che sfidano la tradizione. - facebook.com facebook

Ciclone Erminio: emergenza crisi climatica nel centro sud Italia. Legambiente: Gli eventi di questi giorni dimostrano ancora una volta quanto l’Italia sia impreparata ad affrontare, gestire e prevenire la crisi climatica. x.com