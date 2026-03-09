Un nuovo saggio firmato da Vineis e Savarino si concentra sulla crisi ambientale, descrivendola come un problema di natura politica che crea disparità sociali e influisce sulla salute pubblica. Gli autori approfondiscono come le decisioni politiche influenzino l’attuale emergenza climatica, evidenziando in particolare il ruolo delle scelte a livello governativo e istituzionale. Il testo si propone di chiarire le dinamiche legate alle responsabilità politiche in questa crisi globale.

Il nuovo saggio di Vineis e Savarino analizza la crisi ambientale come problema politico che genera disuguaglianze e minaccia la salute. La crisi ambientale non è un problema tecnico, né un destino inevitabile: è una questione politica. È questa la tesi forte e radicale al centro di “Come sopravvivere alla crisi ambientale. Salute e disuguaglianze”, il nuovo saggio di Paolo Vineis e Luca Savarino, in uscita per Raffaello Cortina Editore nel marzo 2026. Nonostante decenni di conferenze internazionali, rapporti scientifici e un consenso globale sulla gravità della situazione, le emissioni continuano a crescere, il cambiamento climatico accelera e la perdita di biodiversità supera le previsioni più pessimistiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Come sopravvivere alla crisi ambientale”: Vineis e Savarino spiegano perché l’emergenza climatica è prima di tutto politica

Articoli correlati

Leggi anche: Crisi climatica in Europa: costi record e politica assente. Mentre aumentano disastri e rischi economici

Niscemi in crisi: l’emergenza ambientale si aggrava in meno di una settimanaUn disastro ambientale di dimensioni crescenti si è consumato in pochi giorni a Niscemi, paese della provincia di Agrigento, dove l’emergenza ha...

Approfondimenti e contenuti su Come sopravvivere alla crisi ambientale...

Discussioni sull' argomento Sopravvivere alla crisi ambientale è un problema politico; Clima, oceani, diritti e futuro: 12 novità in libreria a febbraio 2026; Revisioni di Domani ci berremo un iceberg.

Come sopravvivere alla crisi ambientale, il volume di Paolo Vineis e Luca SavarinoPaolo Vineis è professore di Epidemiologia ambientale all’Imperial College di Londra e direttore scientifico della Regenerative Society Foundation, oltre che Accademico dei Lincei. Luca Savarino è ... liquidarte.it

Come sopravvivere alla crisi ambientale di Vineis e Savarino, in libreria ow.ly/vhO850YcMZ3 x.com

Come sopravvivere alla crisi ambientale di Vineis e Savarino, in libreria https://ow.ly/JU2H50YcMZ2 Malgrado decenni di conferenze internazionali, rapporti scientifici incontrovertibili e un consenso sempre più ampio sulla gravità della crisi ambientale, le em - facebook.com facebook