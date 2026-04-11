La capsula Orion della missione Artemis II è pronta a rientrare nell'atmosfera terrestre. Dopo aver lasciato il Modulo di Servizio Europeo, che durante il viaggio fino all'orbita lunare ha fornito la propulsione, Orion si sta preparando per l'ingresso finale. Il Modulo di Servizio Europeo è caduto nell'oceano Pacifico, come previsto dal piano di missione. Ora, la capsula si trova in fase di discesa verso la Terra.

La capsula Orion della missione Artemis II è pronta a entrare nell'atmosfera terrestre. Si è separata dal Modulo di Servizio Europeo, che nel viaggio fino all'orbita della Luna ha assicurato la propulsione e che dopo la separazione è caduto nell'oceano Pacifico, come da programma. La capsula, in cui alloggiano gli astronauti, sta per affrontare uno dei momenti più critici prima dell'ammaraggio, previsto alle 2,07 italiane. Dalle 1.53 alle 1.59 si prevede l'interruzione delle comunicazioni con la Terra mentre Orion, alla velocità di 36mila chilometri orari, attraverserà il plasma, la cui temperature può arrivare a 2.700 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Artemis II, la capsula Orion pronta a entrare nell'atmosfera

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