Meriti di essere stuprata per aver votato Kamala Harris Lili Reinhart ha cancellato X dopo le minacce

Lili Reinhart ha cancellato il suo account su X dopo aver ricevuto minacce di stupro. L’attrice aveva commentato con durezza la cultura tossica sui social, criticando anche un ex dipendente del governo. La situazione ha acceso i riflettori sulla violenza verbale e le minacce che circolano online, costringendo Reinhart a prendere una pausa dai social.

L'attrice torna a denunciare la cultura tossica sui social media puntando il dito anche contro un ex dipendente del governo. Lili Reinhart torna a denunciare la cultura tossica di internet e le minacce ricevute per via delle sue opinioni politiche. Nelle sue Instagram Stories di martedì 27 gennaio, Reinhart ha condiviso un post dell'account Instagram Feminist che criticava duramente il chatbot di intelligenza artificiale Grok su X, utilizzato per modificare digitalmente le foto per renderle sessualmente esplicite. L'attrice, 29 anni, ha condiviso due diverse slide del carosello nelle sue Stories, tra cui una foto di quella che sembra una locandina pubblicitaria alla fermata dell'autobus.

