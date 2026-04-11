La Juventus si prepara a disputare una partita contro l’Atalanta nella New Balance Arena di Bergamo. La squadra di Luciano Spalletti dovrà affrontare la sfida senza cinque giocatori chiave, tutti assenti per infortuni o motivi tecnici. La condizione della rosa è influenzata da queste assenze che rendono difficile la gestione della formazione prima del fischio d’inizio.

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara per la sfida fuori casa contro l’Atalanta nella New Balance Arena di Bergamo, affrontando una lista convocati pesantemente condizionata da diversi infortuni e squarti tecnici. Il gruppo bianconeri è partito sabato mattina verso la città bergamasca con cinque assenze confermate tra infortunati e sospesi, oltre al debutto di un giovane portiere della Primavera. L’impatto del turnover forzato sul modulo di Spalletti. Il bilancio dell’infermeria juventina per questo impegno di campionato è preoccupante. La squadra dovrà fare i conti con l’assenza di Vasilije Adzic e Juan Cabal, entrambi indisponibili. La situazione in attacco è ancora più complessa: Dusan Vlahovic deve restare lontano dai campi per almeno tre settimane a causa di un problema muscolare contratto durante il match contro il Genoa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve in crisi a Bergamo: Spalletti deve gestire 5 assenze chiave

Leggi anche: Inter e Juve indebolite da polemiche e assenze. E Spalletti deve rinnovare subito

Juve, assenze obbligate e possibili sorprese: i cambi di Spalletti per tentare l’impresaSi avvicina sempre di più il ritorno dei play-off di Champions League tra Juventus e Galatasary.