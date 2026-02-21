inter e juve indebolite da polemiche e assenze e spalletti deve rinnovare subito

Inter e Juve sono state messe in difficoltà da discussioni interne e assenze importanti. La recente sconfitta in Europa ha peggiorato la loro situazione, mentre gli allenatori devono affrontare partite di campionato complicate. Spalletti, in particolare, si trova a dover rinnovare la squadra in fretta per risollevare le sorti delle proprie squadre. Entrambe le società si preparano a rispondere alle sfide imminenti con nuove strategie.

ci sono partite, come gli esami, che non finiscono mai. Inter-Juve è stata una di queste: se n’è continuato a parlare anche in Norvegia, a poche ore dalla partita dei nerazzurri col Bodo, con Bastoni chiamato a raccontarsi, spiegare e scusarsi. Se ne è discusso anche ieri, a poche ore dalla partita dei bianconeri col Lecce, con Kalulu che inutilmente ha sperato in un colpo di scena - e di spugna - di fronte a quella scena che ha fatto il giro d’Italia: lui, con gli occhi sgranati e increduli, a giurare sulla propria innocenza. Fatto sta che, sarà un caso - ma due indizi se non fanno una prova poco ci manca - Inter e Juve sono andate incontro alle loro dolorosissime sconfitte in Europa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Di Livio sulla Juve: «Servono tre acquisti per lottare per lo Scudetto. Spalletti deve rinnovare. Consiglio questo centrocampista ai bianconeri»

Spalletti frena: "Inter e Napoli avanti, Juve deve crescere"

