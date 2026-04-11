È deceduto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan. La sua carriera spaziava dal teatro ai ruoli cinematografici, diventando noto al pubblico soprattutto per aver interpretato personaggi nelle pellicole della saga di Batman e nella serie televisiva “Person of Interest” trasmessa dal 2011 al 2016. Nolan aveva una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, con numerose apparizioni sia sul palcoscenico che sul grande schermo.

È morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e interprete noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva “Person of Interest” (2011–2016). In anni recenti si era stablito a Stratford-upon-Avon, sede della Royal Shakespeare Company. La notizia della scomparsa è stata riportata dal quotidiano locale inglese "Stratford-Upon-Avon Herald". Nato a Londra il 22 maggio 1938, Nolan ha avuto una lunga carriera tra palcoscenico e schermo, lavorando anche con il celebre nipote, il registi Christopher Nolan. Sul grande schermo ha interpretato il membro del consiglio della Wayne Enterprises Douglas Fredericks in “Batman Begins” (2005) e “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” (2012), entrambi diretti da Christopher Nolan.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a John Nolan, volto dei film di Batman

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