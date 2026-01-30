Purtroppo è lui Trovato un cadavere in Italia poi la scoperta | era scomparso terribile

È stato trovato morto oggi nel territorio di Caneva. Il corpo di Giuseppe Bravin, 61 anni, era scomparso da qualche giorno. La scoperta ha sconvolto la comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause della morte.

È stato ritrovato oggi, nel territorio comunale di Caneva, il corpo senza vita di Giuseppe Bravin, 61 anni. L’uomo risultava scomparso dalla tarda mattinata di mercoledì 28 gennaio. Al momento le cause del decesso non sono state rese note. Secondo quanto ricostruito, Bravin, residente a Polcenigo (Pordenone), si sarebbe allontanato dalla propria abitazione tra le 11.30 e le 12 di mercoledì, senza rientrare. La mancata notizia del ritorno ha fatto scattare l’apprensione dei familiari. L’allarme è stato lanciato dai parenti. La Prefettura di Pordenone ha quindi disposto l’attivazione del piano di ricerca per persone scomparse, coordinando gli interventi con le autorità e le squadre operative sul territorio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

