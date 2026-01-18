Eccellenza | due big match da fuochi d’artificio

Oggi in Eccellenza si disputano due importanti incontri della terza giornata del girone di ritorno. In alto classifica, la Fermana riceve in casa il Trodica, mentre la K Sport affronta l’Osimana. Questi scontri diretti rappresentano occasioni significative per le squadre coinvolte di consolidare le proprie posizioni in un torneo competitivo e equilibrato.

In Eccellenza oggi si gioca per la terza giornata del girone di ritorno. In programma nell’alta classifica due scontri diretti: la prima (la Fermana ) affronta in casa la seconda (il Trodica ) e la terza (la K Sport ) ospita la quarta (l’ Osimana ). Il calcio di inizio è previsto per le ore 15. Tolentino-Urbino. Divise da 2 punti le due compagini non possono uscire a mani vuote dal ‘Della Vittoria’. "Partita difficile – osserva il dg dell’ Urbino Ivan Santi – perché incontriamo una squadra forte costruita per stare in alto che sta attraversando un momento particolare dopo la sconfitta della finale di Coppa e quella di domenica a Urbania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

