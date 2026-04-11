Insulta e minaccia la moglie ma viene assolto | la sentenza shock a Taranto È successo solo una volta

A Taranto, un uomo di 50 anni, sottufficiale della Marina, è stato assolto dall’accusa di aver insultato e minacciato la moglie, con la sentenza che ha suscitato diverse reazioni. La decisione si basa sul fatto che l’episodio contestato si sarebbe verificato solo una volta. La vicenda ha attirato l’attenzione, lasciando spazio a discussioni sulla gestione dei casi di violenza domestica.

È destinata a far discutere la sentenza con cui un uomo di 50 anni, sottufficiale della Marina, è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia. La decisione del tribunale di Taranto, spiega il Corriere di Bari, è arrivata dopo che la persona offesa, ossia la moglie del 50enne, ha ridimensionato le accuse iniziali. I fatti contestati risalgono al 26 marzo 2024. Quella sera, l’uomo avrebbe iniziato a offendere e minacciare la moglie: «Non vali a niente, sei un’infame, ti faccio scoppiare, devi fare una brutta fine». Il 50enne, inoltre, avrebbe strattonato la moglie e le avrebbe sputato addosso. Le accuse e la denuncia. Secondo la denuncia presentata il giorno successivo, la lite sarebbe scoppiata dopo un rimprovero alle figlie di sei e otto anni. 🔗 Leggi su Open.online

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