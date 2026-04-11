Recentemente, l’app di social media più popolare ha aggiornato il suo aspetto, rendendola quasi irriconoscibile rispetto alle versioni precedenti. Questa modifica coinvolge sia l’interfaccia utente che alcune funzioni, modificando l’esperienza di utilizzo. In parallelo, si continua a discutere del delicato equilibrio tra libertà digitale e tutela della privacy, anche se i cambiamenti concreti sono pochi rispetto alle dichiarazioni ufficiali.

Il confine tra libertà digitale e protezione reale è molto sottile. Negli ultimi anni si è parlato molto di sicurezza online, ma spesso tutto si è fermato alle intenzioni. Ora qualcosa cambia davvero. Instagram prova a mettere ordine in uno dei suoi nodi più delicati: cosa vedono, davvero, gli adolescenti quando scorrono il . La novità è già operativa in diversi Paesi e ora arriva anche in Italia: un sistema che richiama esplicitamente la classificazione cinematografica “13+”. Non è solo una metafora. L’idea è proprio quella di costruire un ambiente digitale con regole più prevedibili, come accade quando si entra in sala e si sa già che tipo di contenuto si sta per vedere. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Instagram irriconoscibile: la grande novità che rivoluziona l’app

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